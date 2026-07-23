Intesta i beni alla moglie dopo la condanna per mafia sequestro per 270mila euro
La guardia di finanza della Spezia ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore di 270mila euro. I beni sono stati intestati alla moglie di una persona condannata per associazione mafiosa. Il sequestro riguarda sia proprietà che conti correnti. L'ordine è stato emesso a seguito di un procedimento giudiziario in cui si contestano i patrimoni collegati all’indagato. La misura mira a bloccare eventuali beni provenienti da attività illecite.
La Spezia, 23 luglio 2026 – La guardia di finanza della Spezia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 270 mila euro, emesso dal gip nei confronti di un soggetto residente nella nostra provincia e già condannato, in via definitiva, per il reato di associazione di tipo mafioso. Le indagini . L’attività investigativa, coordinata dalla procura, condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, è stata avviata in seguito all’analisi di alcuni elementi acquisiti nel corso di un controllo amministrativo sul rispetto della normativa antiriciclaggio, eseguito presso un’agenzia immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Non ho capito perché non ha intestato tutto alla moglie. x.com
TRIS Siracusa. . Sequestrati beni per 220.000 euro a un imprenditore catanese per reati fiscali. La Guardia di Finanza ha posto i sigilli due immobili, un'automobile e alle giacenze sui conti correnti bancari intestati all'uomo facebook