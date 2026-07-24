La Compagnia di San Ranieri ha concluso l’anno sociale con una pausa. I confratelli e le consorelle hanno partecipato alle attività fino alla chiusura stagionale. La fine dell’anno sociale è stata ufficializzata il 24 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o numeri di partecipanti. La pausa segna la fine delle attività sociali temporaneamente sospese fino a una nuova ripresa.

Pisa, 24 luglio 2026 – Si è chiusa per la pausa l’attività sociale della Compagnia di San Ranieri: i confratelli e le consorelle hanno partecipato in cattedrale alla messa celebrata all’altare del Santissimo Sacramento dall’arcivescovo Saverio Cannistrà, concelebranti monsignor Giuliano Catarsi e don Emanuele Morelli, con l’assistenza del diacono Massimo Mariancini. Nella sua omelia l’arcivescovo, prendendo spunto dal brano evangelico (Gesù loda il Padre che ha rivelato ai “piccoli” le cose di Dio tenendole nascoste ai dotti e ai sapienti) ha evidenziato che San Ranieri appartiene alla categoria degli umili e dei piccoli e che al Vangelo si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concluso l’anno sociale: il bilancio della Compagnia San Ranieri

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