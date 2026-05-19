Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango presenta | Amlodhi=Pazzo

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango organizza uno spettacolo intitolato Amlodhi=Pazzo, previsto per sabato 23 maggio alle ore 21:00. L’evento si svolgerà ad Arezzo e coinvolge la rappresentazione di una produzione teatrale che rientra nelle attività del laboratorio. La compagnia ha annunciato la data e l’orario dello spettacolo, che si terrà in una location ancora da definire. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse dal laboratorio.

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