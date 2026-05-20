La banca locale ha approvato il bilancio annuale e annunciato un intervento di 6,5 milioni di euro destinato a progetti sociali. La somma sarà suddivisa tra diverse aree di intervento, con priorità a servizi rivolti alle persone più vulnerabili del territorio. Le risorse saranno allocate a iniziative nel settore sociale, sanitario e di sostegno alle famiglie in difficoltà. Questa decisione mira a rafforzare le attività di supporto nelle comunità più fragili della zona.

? Punti chiave Come influenzeranno questi fondi le realtà più fragili del territorio?. Quali settori sociali riceveranno la distribuzione prioritaria delle risorse?. Come proteggerà la banca i risparmi dai mercati esteri instabili?. Perché la solidità finanziaria è cruciale per il credito locale?.? In Breve Assemblea tenutasi a Conegliano per confermare la tenuta dei conti e la crescita.. Risorse destinate a sostenere botteghe, parrocchie e realtà fragili del territorio.. Presidente Antiga punta sulla protezione dei risparmi contro le oscillazioni dei mercati.. Fondi per il benessere collettivo distribuiti tra le province coinvolte dall'istituto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca Prealpi San Biagio: bilancio approvato e 6,5 milioni per il sociale

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BANCA PREALPI SAN BIAGIO, VIA LIBERA AL BILANCIO, 6.5 MILIONI PER IL SOCIALE | 19/05/2026

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