Durante un concerto nell’ex Base NATO di Napoli, i Carabinieri hanno effettuato controlli antidroga e sequestrato più di 2 chili di stupefacenti. Due persone sono state arrestate in seguito al ritrovamento di droga nel corso dei controlli effettuati durante l’evento musicale. Nessun altro dettaglio riguardante le identità o le circostanze dell’arresto è stato reso noto.

Napoli, servizio antidroga durante il concerto all’ex Base NATO: sequestrati oltre 2 chili di stupefacenti. Controlli dei Carabinieri durante l’evento musicale. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in occasione del concerto di Ozuna e Anuel nell’area dell’ex Base NATO. L’attività si è sviluppata nelle zone circostanti il luogo dell’evento con specifici controlli di osservazione e monitoraggio. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Pedinamento fino a un appartamento. Nel pomeriggio, i militari hanno notato due persone a bordo di uno scooter mentre percorrevano viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Concerto nell’ex Base NATO, scoperto deposito di droga: due arresti

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