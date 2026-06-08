Le urla nell' appartamento richiamano i Carabinieri | dentro un deposito della droga Due giovani in arresto

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le urla provenienti da un appartamento hanno attirato l’attenzione e portato i Carabinieri sul posto. Entrati nell’immobile, hanno trovato un deposito di droga. Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto dalla compagnia di Faenza, con il supporto dei colleghi di Granarolo Faentino, nella serata di ieri.

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Un duro colpo allo spaccio di droga. Ieri sera, i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Faenza, in collaborazione con i colleghi della stazione di Granarolo Faentino, hanno arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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