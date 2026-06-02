Gli agenti hanno trovato oltre 9 kg di droga nascosti in un armadio di un appartamento a Catania. Un giovane di 21 anni è stato arrestato durante un'operazione di polizia. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha portato al sequestro delle sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato anche vari strumenti utilizzati per il confezionamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia di Stato. Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti in un appartamento di Catania. Un giovane di 21 anni, residente in città, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, restando ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Cinofili e delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Il comportamento sospetto e il tentativo di disfarsi della droga. Durante un pattugliamento nella zona di via Palermo, gli agenti hanno notato un ragazzo che, alla vista della polizia, avrebbe iniziato a gettare alcuni oggetti dal balcone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, scoperto deposito di droga: 21enne aveva nell’armadio oltre 9 kg di stupefacente

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Catania, spaccio di droga ed estorsioni: 38 arresti

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