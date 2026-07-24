Con stipendi più alti cresce anche la Riviera

Aumentano gli stipendi e, di conseguenza, anche l’attività turistica e commerciale nella Riviera. La questione salariale viene collegata al futuro economico di territori come Rimini, secondo quanto dichiarato da una consigliera regionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure o interventi specifici, ma si evidenzia un legame tra salari più elevati e la crescita della zona. La discussione si concentra sull’impatto economico di questa tendenza.

"La questione salariale non riguarda soltanto il mondo del lavoro, ma anche il futuro economico di territori come Rimini". Emma Petitti, consigliera regionale del Pd, commenta i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio che fotografano una situazione preoccupante: dal 1990 al 2024 le retribuzioni lorde reali in Italia sono diminuite dell’1,6%, mentre nei Paesi Ocse sono cresciute in media del 35%. "Per troppi anni – osserva Petitti – nel nostro Paese è mancata una vera politica capace di far crescere i salari. Si è intervenuti sul cuneo fiscale e sull’Irpef, ma non si è affrontato il nodo principale: garantire stipendi adeguati a chi lavora. Il risultato è che oggi anche tante persone con un impiego stabile faticano ad arrivare alla fine del mese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Con stipendi più alti cresce anche la RivieraLa questione salariale non riguarda soltanto il mondo del lavoro, ma anche il futuro economico di territori come Rimini. ilrestodelcarlino.it

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