Cosa prevede il nuovo contratto Enti locali | stipendi più alti ma anche tutele per i malati oncologici e sostegno alla genitorialità

Il nuovo contratto degli Enti locali prevede aumenti salariali e nuove tutele per i malati oncologici, oltre a misure di sostegno alla genitorialità. È stato firmato a pochi mesi dal precedente rinnovo, segnando un cambiamento nella contrattazione del pubblico impiego.

Roma, 22 luglio 2026 – Un rinnovo arrivato a pochi mesi dal precedente e che, secondo i firmatari, segna un cambio di passo nella contrattazione del pubblico impiego. È stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, l'accordo che disciplina il rapporto di lavoro di oltre un milione di dipendenti di Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità montane e altri enti locali. Il CCNL rappresenta il principale strumento che regola stipendi, diritti, doveri, orario di lavoro, ferie, permessi, progressioni economiche e organizzazione del lavoro del personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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