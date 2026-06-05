Stefani | Con l?Autonomia stipendi più alti per medici e infermieri

Alle 8:30 a Venezia, Alberto Stefani ha illustrato alle commissioni Affari Costituzionali che l’Autonomia permetterà di aumentare gli stipendi di medici e infermieri. Ha spiegato che il provvedimento mira a migliorare le condizioni salariali nel settore sanitario attraverso l’autonomia regionale. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del disegno di legge o sui tempi di attuazione.

VENEZIA - Otto e mezza del mattino, Palazzo Madama. Alberto Stefani spiega a senatori e deputati delle commissioni Affari Costituzionali perché l’Autonomia s’ha da fare. Per ora solo su quattro materie, ma tra le quattro c’è anche la sanità. E il governatore del Veneto è convinto, ad esempio, di poter disporre di 300 milioni di euro aggiuntivi grazie ai fondi sanitari integrativi. Così come di poter aumentare gli stipendi a medici e infermieri senza nulla togliere alle altre Regioni, ma semplicemente facendo dei risparmi. Tutti temi che a “casa”, in Veneto, gli vengono contestati, dal momento che l’opposizione in consiglio regionale del... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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