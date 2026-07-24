Con de Giovanni Marrone e Ventre nasce Officina Costituzione

Da napoli.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più i tempi sono cupi, più i diritti vengono calpestati più c'è voglia di cittadinanza attiva, di partecipazione, di consapevole azione civica.  Così con rigore scientifico, passione civile e la determinazione di restituire centralità alla Costituzione nasce a Napoli «Officina Costituzione» che punta a rinnovare il dialogo con la cittadinanza per promuovere una consapevolezza diffusa sul rapporto tra libertà e potere, sui terreni nazionale, europeo e internazionale. Con le radici ben salde nel Mezzogiorno, l'Associazione si propone in primo luogo di intercettare e dare forza alle aspettative che le giovani generazioni meridionali rivolgono alla Politica. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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