Più i tempi sono cupi, più i diritti vengono calpestati più c'è voglia di cittadinanza attiva, di partecipazione, di consapevole azione civica. Così con rigore scientifico, passione civile e la determinazione di restituire centralità alla Costituzione nasce a Napoli «Officina Costituzione» che punta a rinnovare il dialogo con la cittadinanza per promuovere una consapevolezza diffusa sul rapporto tra libertà e potere, sui terreni nazionale, europeo e internazionale. Con le radici ben salde nel Mezzogiorno, l'Associazione si propone in primo luogo di intercettare e dare forza alle aspettative che le giovani generazioni meridionali rivolgono alla Politica. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Con de Giovanni, Marrone e Ventre nasce «Officina Costituzione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, nasce Officina Costituzione: giuristi, scrittori e giornalisti riportano la Carta tra i cittadiniIl 25 settembre alla Domus Ars si è tenuto il primo evento di Officina Costituzione, un progetto che coinvolge giuristi, scrittori e giornalisti per...

Leggi anche: Nasce il Partito dei Sindaci, il 12 giugno l’ufficiale costituzione con Alessandro Onorato