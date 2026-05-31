Nasce il Partito dei Sindaci il 12 giugno l’ufficiale costituzione con Alessandro Onorato

Il Partito dei Sindaci è stato ufficialmente costituito il 12 giugno a Roma. La nuova forza politica è nata dall’evoluzione del “Progetto civico nazionale” avviato a fine 2025 dall’assessore capitolino. La sua costituzione è stata annunciata durante un evento nella capitale, segnando un passo importante per i rappresentanti locali che si uniscono in un’unica formazione politica. La nascita del partito è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Il 12 giugno a Roma debutta la nuova forza politica dei sindaci, nata dall’evoluzione del “Progetto civico nazionale” avviato a fine 2025 dall’assessore capitolino Alessandro Onorato. La costituzione ufficiale avverrà alle 17 al Palazzo dei Congressi. Sul palco ci saranno tutti i vertici del centrosinistra che con questa evoluzione Onorato intende rafforzare: Elly Schlein per il Pd, Giuseppe Conte del M5S, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, Riccardo Magi di +Europa ed Enzo Maraio del Psi. Dopo l’introduzione di Onorato, porteranno i saluti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello di Napoli Gaetano Manfredi, presente in lista. Tra gli assenti eccellenti invece la prima cittadina di Genova Silvia Salis, che in passato aveva partecipato all’evento di lancio del progetto ma poi ha preso una strada diversa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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