Napoli nasce Officina Costituzione | giuristi scrittori e giornalisti riportano la Carta tra i cittadini

Notizia in breve

Il 25 settembre alla Domus Ars si è tenuto il primo evento di Officina Costituzione, un progetto che coinvolge giuristi, scrittori e giornalisti per diffondere la conoscenza della Carta costituzionale tra i cittadini. Durante il panel si sono affrontati temi di giustizia e riforme elettorali. Tra i partecipanti figurano la giornalista e lo scrittore, che hanno contribuito a discutere di aspetti legati alla tutela dei diritti e alle modifiche costituzionali.