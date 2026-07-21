Napoli nasce Officina Costituzione | giuristi scrittori e giornalisti riportano la Carta tra i cittadini
Il 25 settembre alla Domus Ars si è tenuto il primo evento di Officina Costituzione, un progetto che coinvolge giuristi, scrittori e giornalisti per diffondere la conoscenza della Carta costituzionale tra i cittadini. Durante il panel si sono affrontati temi di giustizia e riforme elettorali. Tra i partecipanti figurano la giornalista e lo scrittore, che hanno contribuito a discutere di aspetti legati alla tutela dei diritti e alle modifiche costituzionali.
Debutto il 25 settembre alla Domus Ars: panel su giustizia e riforme elettorali. Partecipano la giornalista Titti Marrone e lo scrittore Maurizio De Giovanni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Roma, Officina Pigneto: festival gratuito con scrittori, artisti e giornalisti. Il programmaIl 15 luglio 2026, a Roma, presso l’Officina Pigneto, si tiene un festival gratuito con scrittori, artisti e giornalisti.
Giornalisti, Ordine Marche adotta ‘Carta di Napoli’: stop ageismo nell’informazioneL’Ordine dei Giornalisti delle Marche ha adottato la ‘Carta di Napoli’, un documento promosso dall’Associazione '50&Più' e dall’Ordine dei...