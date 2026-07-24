Nel 2025, i costi destinati alla funzione delle imprese sono aumentati rispetto all'anno precedente. La Camera di Commercio di Cosenza ha riferito che l'organizzazione si sta sempre più concentrando sulle esigenze delle aziende. I dati indicano un incremento delle risorse dedicate a questa area. Nessun dettaglio specifico sui numeri o sulle fonti di finanziamento. La comunicazione non fornisce ulteriori informazioni sui risultati raggiunti o sugli obiettivi futuri.

Nel corso del 2025, Parallelamente, cresce anche l'incidenza dei costi direttamente destinati a questa macrofunzione, che passa dal Dietro questi numeri c'è Tra le iniziative più recenti rientrano anche le misure straordinarie a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali, con l'attivazione di uno specifico bando per sostenere la ripresa delle attività economiche danneggiate. Accanto a queste attività si affianca il lavoro svolto dagli altri servizi camerali, a partire dal I risultati del monitoraggio confermano il percorso di miglioramento continuo intrapreso dall'Ente, orientato a rendere sempre più efficiente l'impiego delle... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Camera di Commercio di Cosenza: un'organizzazione sempre più orientata alle imprese

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