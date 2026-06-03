La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato le imprese storiche in occasione della Festa della Repubblica. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e imprenditori, con un intervento del Segretario Generale e del Presidente della Camera di Commercio. La cerimonia ha riconosciuto le aziende con lunga presenza sul territorio, sottolineando il ruolo delle imprese nel tessuto economico locale. La giornata è stata caratterizzata da interventi e momenti di riconoscimento ufficiale.

Una giornata intensa e partecipata che ha visto protagoniste Ad aprire l'evento è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Nel corso della cerimonia è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, «Voi non siete soltanto imprese. Siete memoria economica di questo territorio. Dentro le vostre attività vivono sacrifici, scelte coraggiose, famiglie, generazioni e valori che hanno contribuito a costruire l'identità della nostra terra.» Un riconoscimento che va oltre il risultato economico e che pone al centro il ruolo sociale e culturale dell'impresa. Algieri ha poi richiamato il tema della continuità, sottolineando come la longevità di un'attività non sia mai un fatto automatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: La Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della Repubblica

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