Durante la serata, sono stati consegnati i premi del concorso Elaioteca DietaMediterranea dedicato all’olio di pregio. L’evento ha coinvolto imprese, chef, studenti e operatori del settore, tutti presenti per valorizzare l’olio extravergine di oliva di alta qualità e la cultura della Dieta Mediterranea. La cerimonia si è svolta in una cornice partecipata, con momenti di confronto e celebrazione della tradizione olivicola locale.

Una serata partecipata che ha unito imprese, chef, studenti e operatori del settore nel segno della qualità, della Dieta Mediterranea e della cultura dell'olio extravergine di oliva. “L'olio è l'oro del nostro territorio. Dietro ogni bottiglia ci sono il lavoro di generazioni, sacrifici, competenze e identità. Oggi più che mai dobbiamo saper raccontare il nostro prodotto e sensibilizzare i consumatori al valore della qualità”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Il presidente ha sottolineato il ruolo della Camera nel sostenere le imprese e promuovere un modello produttivo fondato su autenticità, qualità certificata e valorizzazione territoriale: “La nostra missione resta quella di accompagnare le eccellenze del territorio verso mercati sempre più competitivi e consapevoli”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza celebra l'olio di pregio con il Premio Elaioteca DietaMediterranea

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