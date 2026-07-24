Comunali Milano Sala | Calabresi è buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un evento a Milano, il sindaco ha commentato la candidatura di Mario Calabresi, definendola una buona notizia. Ha aggiunto che a settembre si chiarirà come verrà scelto il candidato sindaco, sottolineando che i partiti decideranno se si terranno primarie o meno. Ha precisato di non avere un ruolo attivo nella selezione e che al momento non si conoscono ancora le modalità di scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Calabresi “è in gioco, ed è una buona notizia. Ma nessuno oggi sa quale sarà il metodo con cui si selezionerà il futuro candidato. Io non posso avere un ruolo attivo, saranno i partiti a decidere come selezionare il candidato, in altre parole, primarie sì, primarie no. Da elettore del Pd e del centrosinistra, mi piacerebbe si capisse tutto ciò in settembre: le primarie si fanno? Se si fanno, più o meno quando si fanno e con che metodo? Credo sia una buona cosa che i partiti a settembre si riuniscano e chiariscano la cosa”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Piano del verde e del paesaggio a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

comunali milano sala calabresi 232 buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie
© Lapresse.it - Comunali Milano, Sala: "Calabresi è buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano, Sala: FnV in Consiglio Nessun timore perché siamo in democrazia

Video Milano, Sala: FnV in Consiglio? Nessun timore perché siamo in democrazia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali Milano, Nahum (Azione): "Calabresi ottima notizia, vince al primo turno"

Comunali, nel centrosinistra rispunta Ambrosoli per evitare le primarie. Ma irrompe Calabresi: “Io ci sono”Nel centrosinistra si parla di un possibile ritorno di Ambrosoli come candidato sindaco per le elezioni del 2027, con l’obiettivo di evitare le...

Temi più discussi: Elezioni comunali Milano, il toto nomi e le possibili candidature; Milano e le elezioni 2027, tutti i nomi per il sindaco: da Maurizio Lupi (che non scalda Lega e FI) a Mario Calabresi (ma a sinistra c’è il nodo primarie); Mario Calabresi sta pensando se candidarsi a sindaco di Milano; Calabresi sindaco di Milano: la sinistra si divide, FI e centro applaudono.

Comunali Milano, Sala: Calabresi è buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie(LaPresse) - Mario Calabresi È in gioco, ed è una buona notizia. Ma nessuno oggi sa quale sarà il metodo con cui si selezionerà il futuro ... stream24.ilsole24ore.com

Milano: Sala, Calabresi buona notizia ma a settembre si decida come scegliereMario Calabresi per le comunali di Milano del prossimo anno è in gioco ed è una buona notizia, ma nessuno oggi sa quale sarà il ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web