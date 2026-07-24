Durante un evento a Milano, il sindaco ha commentato la candidatura di Mario Calabresi, definendola una buona notizia. Ha aggiunto che a settembre si chiarirà come verrà scelto il candidato sindaco, sottolineando che i partiti decideranno se si terranno primarie o meno. Ha precisato di non avere un ruolo attivo nella selezione e che al momento non si conoscono ancora le modalità di scelta.

Mario Calabresi “è in gioco, ed è una buona notizia. Ma nessuno oggi sa quale sarà il metodo con cui si selezionerà il futuro candidato. Io non posso avere un ruolo attivo, saranno i partiti a decidere come selezionare il candidato, in altre parole, primarie sì, primarie no. Da elettore del Pd e del centrosinistra, mi piacerebbe si capisse tutto ciò in settembre: le primarie si fanno? Se si fanno, più o meno quando si fanno e con che metodo? Credo sia una buona cosa che i partiti a settembre si riuniscano e chiariscano la cosa”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Piano del verde e del paesaggio a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Comunali Milano, Sala: "Calabresi è buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie"

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