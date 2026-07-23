“Nelle ultime c’è stata un notizia brutta, il passo indietro di Carlo Cottarelli, e una ottima la disponibilità di Mario Calabresi, una candidatura ottima che abbraccerebbe tutta la società milanese. Io credo che oggi con questa candidatura in campo, il centrosinistra dovrebbe buttarsi sul nome di Calabresi e chiudere la partita al primo turno”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere comunale a Palazzo Marino di Azione Daniele Nahum, che ribadisce la sua contrarietà alle primarie come metodo di scelta del candidato del centrosinistra: “Noi siamo contrari alle primarie, c’è una candidatura molto forte che abbraccerebbe tutta la città e crediamo che il centrosinistra dovrebbe puntare su Calabresi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Comunali Milano, Nahum (Azione): "Calabresi ottima notizia, vince al primo turno"

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COMUNALI, NAHUM (AZIONE): SE PD NON AVRÀ PROPOSTA VALIDA AVREMO NOSTRO CANDIDATO

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