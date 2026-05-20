Como due spagnoli per Fabregas | Cuenca in difesa e i gol di Azon

Il club ha annunciato i primi acquisti dopo aver conquistato la qualificazione almeno per l’Europa League. Sono stati ingaggiati due calciatori spagnoli: un difensore e un attaccante. Il difensore ha già esordito, mentre il centravanti ha segnato alcuni gol nella recente partita. Le operazioni sono state ufficializzate e il club ha comunicato le strategie per il mercato estivo. La società ha inoltre dichiarato di voler continuare a rafforzare la rosa nelle prossime settimane.

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Al Como non si perde tempo. Mentre Fabregas in campo prepara i ragazzi all’ultima fatica, la trasferta a Cremona di domenica che potrebbe valere la Champions, il ds Ludi alla scrivania lavora alacremente al mercato. Sebbene nella sua agenda siano finiti profili italiani come impongono le liste Uefa – tra i nomi anche quelli di Cambiaso, Cambiaghi e Parisi – la linea verde spagnola è sempre la preferita. Nella continuità dell’identità tecnico-tattica e culturale del club. A partire da Cesc e la maggior parte del suo staff, negli ultimi due anni e mezzo sul lago si è insediata infatti una nutrita colonia iberica. Ci sono i senatori, Sergi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, due spagnoli per Fabregas: Cuenca in difesa e i gol di Azon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como in crisi: difesa da incubo e il dilemma di Fabregas per l’InterLa sconfitta subita dal Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha rimescolato le carte della stagione per i lariani, che ora si trovano costretti a... Qui Como. Le spine di Fabregas. Difesa in crollo e il mistero MorataLa sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo cambia la situazione dei lariani, costretti a inseguire la Juventus in campionato e ora... Como, due spagnoli per Fabregas: Cuenca in difesa e i gol di AzonSono le prime mosse dopo la certezza di giocare almeno l’Europa League, poi il club si muoverà per i rinforzi italiani ... gazzetta.it Fabregas è l'Arteta dei Thiago Motta. Possesso palla difensivo eccezionale, grazie al quale non subiscono tiri nonostante l'assenza di portieri, davanti si affidano alle individualità. Tuttavia i due spagnoli sanno riconoscere il talento. Mai metterebbero Koopmei x.com Per la prima volta, il Como disputerà una Coppa europeaA due anni esatti dalla promozione in Serie A, con la miglior difesa e il secondo miglior attacco d’Italia. Quando il Como ufficializzò l’acquisto di Álex Blanco dal Valencia, pubblicò questo video di ... esquire.com