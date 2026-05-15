Paris FC-Paris Saint Germain domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Derby parigino con gol da ambo le parti
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà il match tra Paris FC e Paris Saint Germain, il terzo derby parigino della stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati pronti a scendere in campo. La partita ha visto gol di entrambe le squadre, contribuendo a rendere questa sfida un momento di particolare interesse nel campionato. Le quote e i pronostici sono state già diffuse dagli analisti, mentre i tifosi attendono con entusiasmo questa sfida tra la neopromossa e i campioni in carica.
Un campionato che si chiude con il terzo derby parisien della stagione tra il neopromosso Paris FC e i campioni del Paris Saint Germain. La squadra di Koumbouaré ha scollinato quota 40 punti proprio grazie all’avvento del tecnico ex Nantes, che ha rigenerato la squadra portandola in alto con una lunga serie di risultati utili. La squadra di Luis Enrique ha messo la parola. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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