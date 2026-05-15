Paris FC-Paris Saint Germain domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Derby parigino con gol da ambo le parti

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà il match tra Paris FC e Paris Saint Germain, il terzo derby parigino della stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati pronti a scendere in campo. La partita ha visto gol di entrambe le squadre, contribuendo a rendere questa sfida un momento di particolare interesse nel campionato. Le quote e i pronostici sono state già diffuse dagli analisti, mentre i tifosi attendono con entusiasmo questa sfida tra la neopromossa e i campioni in carica.

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