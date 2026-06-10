Durante le audizioni in Commissione Covid sono emersi nuovi dettagli sui finanziamenti pubblici destinati alle aziende. La capogruppo di Fdi ha riferito di incontri riservati e di documenti che indicano possibili irregolarità. Non sono stati forniti nomi, ma sono stati evidenziati sospetti di utilizzi impropri di fondi statali. Le autorità hanno avviato verifiche su alcune aziende coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui risultati delle indagini.

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© Laverita.info - Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Sviluppi emersi dalle audizioni in Commissione Covid»

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