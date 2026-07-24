L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord ha presentato il progetto “Generazione in Rete”, dedicato ai giovani professionisti. La serata si è concentrata su temi come innovazione, formazione e passaggio generazionale all’interno della professione. Sono state affrontate le sfide legate alla transizione tra le nuove generazioni e le modalità di aggiornamento per i giovani commercialisti. L'iniziativa mira a sostenere la crescita e il futuro della categoria.

L’Odcec Napoli Nord lancia “Generazione in Rete”: focus su giovani professionisti, innovazione, passaggio generazionale e formazione.. AVERSA – Una serata dedicata ai giovani, al passaggio generazionale e alla costruzione del futuro della professione. Con questo spirito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Corbello, ha celebrato la propria festa d’estate 2026”, dal titolo “Generazione in Rete”, trasformando un momento conviviale in un’occasione di riflessione sulle sfide che attendono la categoria e sulle opportunità offerte alle nuove generazioni. “Generazione in Rete richiama il passaggio generazionale tra i dottori commercialisti – ha sottolineato Corbello -, un tema oggi centrale per la vita degli ordini e dell’intera categoria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Commercialisti, Corbello: “Investiamo sui giovani per il futuro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Commercialisti e Istituto Minzoni insieme per avvicinare gli studenti alle professioni economiche

Notizie e thread social correlati

Commercialisti e Fisco, Corbello: rilanciamo il dialogo con l’AgenziaCommercialisti e rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate di Caserta si sono incontrati presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord...

Corbello (commercialisti): “I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori”In un incontro organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, si è discusso del ruolo dei beni confiscati come leva per la crescita dei...

Aversa, Commercialisti Napoli Nord mettono Generazione in ReteAversa (Caserta) – Investire sui giovani commercialisti per affrontare le sfide di una professione in continua evoluzione, tra intelligenza artificiale, nuovi ... pupia.tv

Generazione in Rete, l'Odcec Napoli Nord investe sui giovaniAVERSA. Una serata dedicata ai giovani, al passaggio generazionale e alla costruzione del futuro della professione. Con questo spirito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ... ilroma.net