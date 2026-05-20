In un incontro organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, si è discusso del ruolo dei beni confiscati come leva per la crescita dei territori. Alla riunione hanno partecipato professionisti del settore e rappresentanti istituzionali, tra cui Domenico Airoma, Michele Monteleone, Giovanna Greco, Rosa D’Angiolella ed Enrico Villano. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e valorizzazione di questi beni, evidenziando come possano contribuire a un rilancio economico locale.

Beni confiscati. Forum all’Odcec di Napoli Nord con Domenico Airoma Michele Monteleone, Giovanna Greco, Rosa D’Angiolella ed Enrico Villano. AVERSA – “La gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una sfida fondamentale per affermare concretamente i principi di legalità e giustizia economica sui territori. Restituire questi patrimoni alla collettività significa trasformare risorse sottratte all’illegalità in opportunità di sviluppo, inclusione sociale e crescita economica. In questo percorso il ruolo dei commercialisti è centrale. Le competenze tecniche, gestionali e amministrative... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Corbello (commercialisti): I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori

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