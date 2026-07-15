Commercialisti e Fisco Corbello | rilanciamo il dialogo con l’Agenzia

Commercialisti e rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate di Caserta si sono incontrati presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord per discutere di servizi, tempi di risposta e collaborazione. L’incontro ha visto un confronto diretto tra i professionisti e i funzionari fiscali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle comunicazioni e la qualità dell’assistenza. La riunione fa parte di un tentativo di rafforzare il dialogo tra le parti e ottimizzare le procedure fiscali.

All’Odcec Napoli Nord confronto con l’Agenzia delle Entrate di Caserta per migliorare servizi, tempi di risposta e collaborazione.. AVERSA – “Fin dall’insediamento del nuovo Consiglio abbiamo voluto rilanciare il rapporto con l’Agenzia delle Entrate, in linea con il percorso di collaborazione avviato a livello nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Amministrazione finanziaria. Per questo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti un questionario con l’obiettivo di raccogliere le principali criticità che i professionisti incontrano quotidianamente nel rapporto con gli uffici dell’Agenzia. I commercialisti rappresentano il principale interlocutore dell’Amministrazione finanziaria: assistono milioni di contribuenti e gestiscono ogni giorno una parte fondamentale degli adempimenti fiscali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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