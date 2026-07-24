Carlos Alcaraz ha scritto a Matteo Berrettini, chiedendogli come si goda la vita. La risposta del tennista italiano riguarda le sue vacanze. Alcaraz, assente dai campi da gioco da circa tre mesi e mezzo a causa di un infortunio al polso, ha recentemente ripreso ad allenarsi. La comunicazione tra i due si concentra su aspetti personali e sul tempo libero, senza ulteriori dettagli sui rispettivi programmi sportivi o sulla durata del recupero.

Carlos Alcaraz è lontano dai campi da gioco da ormai tre mesi e mezzi a causa di un infortunio al polso, da poco è tornato ad allenarsi e sta completando il proprio percorso di guarigione, ma ancora non c’è certezza sul suo rientro agonistico: lo rivedremo all’opera al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il 31 agosto sul cemento di Flushing Meadows, oppure lo spagnolo necessiterà di ulteriore tempo? Nel frattempo l’attuale numero 3 del mondo si è concesso anche delle vacanze e del relax, in modo da rendere la riabilitazione più leggera e sostenibile, non facendosi mancare eventi mondane e soste in località glamour. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - “Come ti sai godere la vita…”: Alcaraz scrive a Berrettini. E la replica sulle vacanze…

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