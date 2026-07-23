La chiamano Fomo, "fear of missing out": la paura di perdersi qualcosa mentre tutti gli altri sembrano vivere una vita incredibile. L'avvertono in tanti, soprattutto a ventitré anni. E anche se ti chiami Carlos Alcaraz, hai già vinto sette Slam, riscritto record di precocità e guadagnato più di 64 milioni di dollari di montepremi, non ne sei esente. Per farla scattare basta un post su Instagram. Ancora peggio se a pubblicarlo è un collega. L'autore del "misfatto" è Matteo Berrettini, reduce dal terzo turno di Wimbledon e da qualche giorno di pausa per gestire il cronico problema all'anca. Tra mare, allenamenti e qualche serata estiva, il romano ha condiviso un carosello accompagnato da una citazione di Vasco Rossi: "Vivere è un po' come perder tempo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Alcaraz, siparietto social con Berrettini: "Come ti godi la vita". L'azzurro: "Ho imparato dal migliore"

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