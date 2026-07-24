Carlos Alcaraz ha commentato un post di Matteo Berrettini sui social, scrivendo “Sai come goderti la vita, eh”. Berrettini, attualmente in vacanza, ha condiviso alcune immagini, attirando l’attenzione di diversi tennisti. La risposta di Alcaraz si è aggiunta ai commenti di altri colleghi, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

Matteo Berrettini è in vacanza e posta sui social alcuni scatti, attirando tanti commenti, anche dai colleghi tennisti. “Sai come goderti la vita, eh”, gli scrive il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo stuzzica l’azzurro, ma la sua risposta non si fa attendere. Il tennista romano, attualmente numero 40 del mondo, ha ricevuto numerosi commenti sotto l’ultimo post social dopo aver pubblicato alcune immagini di momenti di svago in vacanza. Non troppe ferie però, perché anche per lui c’è da preparare la stagione negli Usa sul cemento, con vista sugli Us Open. Berrettini, uscito di scena al terzo turno di Wimbledon nella sfida persa... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Alcaraz stuzzica Berrettini sui social: “Sai come goderti la vita”. La replica dell’azzurro

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