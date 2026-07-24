Lo scorso 18 luglio, Armand Duplantis si ritirò nel corso della gara di salto con l’asta che animò la tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Il primatista mondiale si fermò durante la fase calda dell’evento in quel di Londra a causa di un problema fisico alla coscia sinistra, che lo costrinse ad alzare bandiera bianca e che gli impedì di battagliare per la vittoria allo Stadio Olimpico della capitale britannica. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ricevette dei trattamenti medici sulla pedana e, successivamente, decise di interrompere la propria fatica a scopo precauzionale, visto a breve si disputeranno gli Europei (a Birmingham, dal 10 al 16 agosto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Armand Duplantis? Il problema alla coscia, tempi di guarigione ed Europei

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