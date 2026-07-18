Durante l’undicesima tappa della Diamond League a Londra, Armand Duplantis si è ritirato a causa di un problema alla coscia sinistra. L’atleta ha ricevuto trattamenti con massaggi per cercare di alleviare il dolore. La sua partecipazione si è interrotta prima del salto successivo, e non ha completato la gara. La sconfitta nella tappa è stata determinata dall’assenza del risultato finale e dall’abbandono della competizione.

Armand Duplantis ha accusato un fastidio fisico alla coscia sinistra durante l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Il primatista mondiale di salto con l’asta (6.31 metri) si era presentato a Londra per cercare di dare un nuovo assalto al suo record, dopo il tentativo fallito pochi giorni fa a Budapest, ma una criticità muscolare ha frenato il fuoriclasse svedese proprio nella fase calda della gara. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha ricevuto dei trattamenti medici s ulla pedana della capitale britannica e, successivamente, ha deciso di ritirarsi a scopo precauzionale, visto che tra tre settimane si disputeranno gli Europei (a Birmingham dal 10 al 16 agosto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Armand Duplantis ritirato a Londra! Problema fisico e massaggi: cos’è successo e la sconfitta in Diamond League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mattia Furlani esce in barella in Diamond League: cos’è successo, il problema fisico, piazzamento e misuraDurante la seconda tappa della Diamond League, l’atleta ha partecipato a quattro prove di salto in lungo prima di ritirarsi in barella.

Leggi anche: LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: inizia la kermesse, attesa per Iapichino e Duplantis

Argomenti più discussi: Duplantis, Russell, Kennedy, Tharp e Tentoglou le stelle del Memorial Gyulai a Budapest; Atletica, Furlani e Tamberi rientrano. Wanyonyi record del mondo, Alfred magica, Tentoglou divino, Seville 9.88; Duplantis: Il fair play è lo specchio della vita. Il muro dei 6,40? È uno dei miei grandi obiettivi.

Armand Duplantis ritirato a Londra! Problema fisico e massaggi: cos’è successo e la sconfitta in Diamond LeagueArmand Duplantis ha accusato un fastidio fisico alla coscia sinistra durante l'undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale ... oasport.it