Napoli-Udinese come sta Alisson | il brasiliano ha accusato un problema alla coscia

Da ilmattino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alisson Santos si è infortunato intorno al minuto 7 della prima metà della partita tra Napoli e Udinese. Il portiere brasiliano ha accusato un problema alla coscia e ha dovuto lasciare il campo. La sua uscita ha causato la sostituzione tra i portieri della squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni attuali o sui tempi di recupero.

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Infortunio per Alisson Santos intorno al minuto 7' della prima frazione di gioco tra Napoli e Udinese. Il brasiliano, in seguito a uno scatto, ha accusato un fastidio alla coscia. Si è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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