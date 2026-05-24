Napoli-Udinese come sta Alisson | il brasiliano ha accusato un problema alla coscia

Alisson Santos si è infortunato intorno al minuto 7 della prima metà della partita tra Napoli e Udinese. Il portiere brasiliano ha accusato un problema alla coscia e ha dovuto lasciare il campo. La sua uscita ha causato la sostituzione tra i portieri della squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni attuali o sui tempi di recupero.

Infortunio per Alisson Santos intorno al minuto 7' della prima frazione di gioco tra Napoli e Udinese. Il brasiliano, in seguito a uno scatto, ha accusato un fastidio alla coscia. Si è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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