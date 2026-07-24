La Banca centrale europea ha annunciato i due temi finalisti per il design delle prossime banconote in euro. Sono state presentate anche le serie che, nei prossimi anni, sostituiranno quelle attuali. La decisione sul design sarà presa dai cittadini, che potranno esprimere la propria preferenza. Le nuove banconote manterranno elementi di sicurezza aggiornati e nuovi elementi visivi, ma i dettagli sui temi scelti e sulle modalità di partecipazione saranno comunicati successivamente.

La Banca centrale europea ha annunciato i due temi finalisti per i design delle nuove banconote degli euro e ha presentato le possibili serie che nei prossimi anni sostituiranno quelle attuali. I cittadini potranno scegliere t ra cinque design diversi per ogni tema, dieci in totale, attraverso un sondaggio già disponibile sul sito della Bce. Gli euro non hanno mai cambiato tema delle loro banconote, ma sono stati soltanto ridisegnati con nuovi design. Si tratta di una prima volta per la moneta unica. Le nuove banconote degli euro. Nello stesso giorno in cui la Bce ha annunciato la sua decisione di politica monetaria, con i tassi che sono rimasti fermi, Christine Lagarde ha presenziato alla presentazione delle nuove banconote degli euro che potrebbero prendere il posto di quelle in circolazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come saranno i nuovi euro, saranno i cittadini a scegliere i design delle banconote

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