La Banca centrale europea (Bce) ha presentato i dieci bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e ha lanciato una consultazione pubblica online aperta fino al 21 settembre. Lo comunica la Bce, spiegando che le proposte sono basate su due temi – ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli’ – e sui relativi motivi grafici. Il Consiglio direttivo dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, sulla base delle valutazioni della giuria del concorso, di un’analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell’area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione e entrerà in circolazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Banca Centrale Europea presenta le nuove banconote in Euro: i bozzetti delle proposte e come saranno votate

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