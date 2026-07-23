Banca Centrale Europea presenta le nuove banconote in Euro | i bozzetti delle proposte e come saranno votate

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha mostrato i dieci bozzetti finalisti per le nuove banconote in euro e ha avviato una consultazione pubblica online, aperta fino al 21 settembre.

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La Banca centrale europea (Bce) ha presentato i dieci bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e ha lanciato una consultazione pubblica online aperta fino al 21 settembre. Lo comunica la Bce, spiegando che le proposte sono basate su due temi – ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli’ – e sui relativi motivi grafici. Il Consiglio direttivo dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, sulla base delle valutazioni della giuria del concorso, di un’analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell’area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione e entrerà in circolazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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