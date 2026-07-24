Come potrebbe giocare l’Italia di Pirlo | linea a tre camuffata fantasia tra le linee e sistema di gioco dinamico

Da calcionews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia guidata da Pirlo potrebbe adottare una difesa a tre camuffata, con un sistema di gioco in evoluzione che integra trequartisti e un assetto dinamico. La FIGC, sotto la guida di Malagò, sta accelerando il processo di modifica delle strategie tattiche, puntando a un modello flessibile e adattabile durante le partite. La formazione potrebbe cambiare frequentemente, con rotazioni tra i giocatori e variazioni di posizione, per rispondere alle diverse situazioni di gioco.

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Pirlo ct, ecco la sua Italia: difesa a tre mascherata, trequartisti e un modulo in costante trasformazione. Il nuovo corso della FIGC guidato da Giovanni Malagò sta accelerando in modo deciso. Dopo l’ufficialità di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e di Leonardo nel ruolo di advisor, il prossimo passo sarà la scelta del nuovo Commissario Tecnico, chiamato a sostituire Gennaro Gattuso e Silvio Baldini e ad avviare un ciclo che dovrà riportare l’Italia ai Mondiali. Tra i nomi più forti c’è quello di Andrea Pirlo, oggi libero da contratto e desideroso di tornare in panchina. Maldini lo stima profondamente e lo ha sponsorizzato in Federazione, ma resta da capire se sarà davvero lui la scelta finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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