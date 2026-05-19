Calcio la Grecia potrebbe non giocare in amichevole contro l’Italia | contrarietà per le scelte di Baldini
La nazionale di calcio italiana potrebbe cambiare programma e non disputare l’amichevole contro la Grecia prevista per giugno. La decisione dipende da alcune scelte fatte dall’allenatore della squadra avversaria, che hanno incontrato opposizione. La partita, che era stata programmata in precedenza, potrebbe essere cancellata o spostata, mentre le autorità e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni disponibili. Fino a nuove comunicazioni, il futuro dell’incontro resta incerto.
La Nazionale italiana rischia di vedere modificato il programma delle amichevoli di giugno ancora prima di scendere in campo. La sfida contro la Grecia, prevista nella finestra internazionale che aprirà l’estate azzurra, potrebbe infatti saltare a causa delle scelte tecniche di Silvio Baldini, chiamato a guidare temporaneamente l’Italia dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. L’idea del commissario tecnico ad interim sarebbe quella di affrontare gli impegni di giugno con una selezione profondamente rinnovata, composta in larga parte dai giocatori dell’Under 21 seguiti negli ultimi mesi. Una linea chiara, quasi programmatica, che punta ad avviare una fase di ricostruzione immediata e a responsabilizzare i giovani più promettenti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Grèce : De lAcropole aux Météores, voyage au cœur des dieux de lOlympe - Documentaire - AMP
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