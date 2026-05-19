Calcio la Grecia potrebbe non giocare in amichevole contro l’Italia | contrarietà per le scelte di Baldini

La nazionale di calcio italiana potrebbe cambiare programma e non disputare l’amichevole contro la Grecia prevista per giugno. La decisione dipende da alcune scelte fatte dall’allenatore della squadra avversaria, che hanno incontrato opposizione. La partita, che era stata programmata in precedenza, potrebbe essere cancellata o spostata, mentre le autorità e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni disponibili. Fino a nuove comunicazioni, il futuro dell’incontro resta incerto.

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