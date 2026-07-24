La Camera ha approvato un emendamento al decreto Sport per aumentare la sicurezza nelle piscine. La decisione arriva dopo alcuni incidenti in cui bambini sono rimasti intrappolati dai bocchettoni di aspirazione dell’acqua. La modifica prevede nuove norme per i sistemi di aspirazione e di filtraggio delle vasche. La misura mira a prevenire incidenti simili in futuro e migliorare la tutela dei più piccoli.

Nella seduta di giovedì la Camera ha approvato un emendamento al cosiddetto decreto Sport, per migliorare la sicurezza nelle piscine, in seguito alle preoccupazioni dovuta ad alcuni casi di bambini morti intrappolati dai bocchettoni di aspirazione dell’acqua. L’emendamento è passato con un’ampia maggioranza e anche con il sostegno delle opposizioni, che l’hanno però troppo generico per garantire un reale cambiamento. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la discussione in aula di un disegno di legge più ampio, che punta a introdurre un livello minimo di sicurezza in tutta Italia. L’emendamento appena approvato prevede che dal primo agosto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come il governo vorrebbe rendere più sicure le piscine

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