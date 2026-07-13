Caldo estremo il Governo apre a un piano per rendere più resilienti le scuole | il MIM disponibile a iniziative con Salute e Ambiente

Il governo ha annunciato la possibilità di un piano nazionale per rafforzare la resistenza di scuole, nidi e servizi educativi alle ondate di calore. Il Ministero dell’Istruzione si dice disponibile a collaborazioni con i settori Salute e Ambiente per attuare iniziative volte a migliorare le condizioni durante il caldo estremo. La proposta mira a garantire ambienti più sicuri e confortevoli per studenti e personale scolastico, considerando l’aumento delle temperature registrate negli ultimi anni.

Un piano nazionale per adeguare scuole, nidi e servizi educativi alle sempre più frequenti ondate di calore. È uno dei temi al centro dell’interpellanza presentata alla Camera dalla deputata del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello, che ha chiesto al Governo di intervenire con misure strutturali per fronteggiare gli effetti della crisi climatica sulle fasce più vulnerabili della popolazione. L’interpellanza sottolineava come bambini e ragazzi rappresentino una delle categorie più esposte agli effetti del caldo estremo, soprattutto negli istituti situati nelle aree urbane interessate dal fenomeno delle isole di calore e negli edifici privi di adeguati sistemi di ventilazione, ombreggiamento e raffrescamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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