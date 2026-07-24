Un istruttore di guida sicura ha spiegato come gli automobilisti dovrebbero comportarsi alla guida. Ha sottolineato l'importanza di rispettare le norme del codice stradale e mantenere un comportamento prudente. In Italia, circa 3.000 persone perdono la vita ogni anno in incidenti stradali, mentre almeno 230.000 risultano ferite. Nonostante una diminuzione dei decessi nel tempo, ogni vittima rappresenta un dato preoccupante.

Ogni anno, in Italia, muoiono per incidente stradale circa 3.000 persone e ne restano ferite almeno 230 mila. I dati mostrano una lenta, ma costante, decrescita del numero delle vittime negli ultimi decenni ma ciò non toglie che anche un solo morto è un morto di troppo. Ce lo conferma Andrea Mulas, istruttore di guida sicura dell'Aci che, rispondendo alle nostre domande, ci ha ricordato un dato incontrovertibile: gli incidenti non avvengono quasi mai per caso, sono sempre colpa di qualcuno. I motivi che stanno dietro un incidente, da quello più banale a quello più grave, possono essere tanti ma quasi tutti potrebbero essere eliminati da un comportamento più responsabile di tutti gli utenti della strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come dovrebbero guidare gli automobilisti, secondo un istruttore di guida sicura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to approach a closed junction, stop, look and go

Notizie e thread social correlati

Come dovrebbero guidare i ciclisti, secondo la Federazione dei ciclistiI ciclisti devono rispettare le regole del codice della strada, mantenere una posizione stabile sulla corsia e usare le rotelle di segnalazione per...

“Attenzione, cervi ubriachi in zona: guidare con prudenza”. La segnalazione della polizia francese agli automobilistiLa polizia di Saona e Loira, nel dipartimento di Borgogna-Franca Contea, ha diffuso un avviso agli automobilisti riguardo alla presenza di cervi che...

Argomenti più discussi: Come le forze dell’ordine dovrebbero immobilizzare una persona; ISPRA 2026: la fotografia dell’Italia che deve guidare le imprese; ?Uil Marche e Uilp Marche: Ci chiedono come fare richiesta del bonus ma parte delle risorse devono essere spese entro fine anno e le linee guida non sono ancora approvate? - Uil Marche | il Sindacato delle persone; Virus respiratori, la nuova guida ECDC sulla sorveglianza integrata.

Il DM ha creato un personaggio troppo coinvolto, come gli dico? reddit

Occhiali da sole: come scegliere quelli giusti per guidare | La salute vien guidando ep.4Quando si acquistano un paio di occhiali da sole, la scelta ricade spesso sul modello, sul colore delle lenti o sulla montatura. Ma per chi passa molte ore al volante, in realtà, questi aspetti dovreb ... uominietrasporti.it