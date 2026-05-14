Attenzione cervi ubriachi in zona | guidare con prudenza La segnalazione della polizia francese agli automobilisti

La polizia di Saona e Loira, nel dipartimento di Borgogna-Franca Contea, ha diffuso un avviso agli automobilisti riguardo alla presenza di cervi che si aggirano in zona, alcuni dei quali potrebbero risultare ubriachi. La segnalazione invita a guidare con attenzione e prudenza, specialmente nelle ore serali e notturne, per evitare incidenti causati dalla possibile imprevedibilità degli animali. Nessun dettaglio sui numeri o sui punti specifici di maggiore presenza è stato fornito, ma l'invito resta quello di mantenere alta la guardia.

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