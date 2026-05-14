Attenzione cervi ubriachi in zona | guidare con prudenza La segnalazione della polizia francese agli automobilisti
La polizia di Saona e Loira, nel dipartimento di Borgogna-Franca Contea, ha diffuso un avviso agli automobilisti riguardo alla presenza di cervi che si aggirano in zona, alcuni dei quali potrebbero risultare ubriachi. La segnalazione invita a guidare con attenzione e prudenza, specialmente nelle ore serali e notturne, per evitare incidenti causati dalla possibile imprevedibilità degli animali. Nessun dettaglio sui numeri o sui punti specifici di maggiore presenza è stato fornito, ma l'invito resta quello di mantenere alta la guardia.
La polizia stradale di Saona e Loira, dipartimento francese della regione Borgogna-Franca Contea, ha segnalato agli automobilisti della regione di guidare con prudenza perché in questa stagione cervi e altri ungulati si cibano di alimenti che contengono elementi che provocano l'effetto dell'ubriacatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachiQuando mangiano frutti fermentati alcuni animali possono avere comportamenti imprevedibili, ma a loro non si può ritirare la patente La polizia del...
Automobilisti chiamati a guidare con prudenza: sulle Statali sono accesi gli autoveloxProseguono i controlli della Polizia stradale sulle Statali della Lombardia con l'utilizzo degli autovelox.