Attenzione cervi ubriachi in zona | guidare con prudenza La segnalazione della polizia francese agli automobilisti

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Saona e Loira, nel dipartimento di Borgogna-Franca Contea, ha diffuso un avviso agli automobilisti riguardo alla presenza di cervi che si aggirano in zona, alcuni dei quali potrebbero risultare ubriachi. La segnalazione invita a guidare con attenzione e prudenza, specialmente nelle ore serali e notturne, per evitare incidenti causati dalla possibile imprevedibilità degli animali. Nessun dettaglio sui numeri o sui punti specifici di maggiore presenza è stato fornito, ma l'invito resta quello di mantenere alta la guardia.

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La polizia stradale di Saona e Loira, dipartimento francese della regione Borgogna-Franca Contea, ha segnalato agli automobilisti della regione di guidare con prudenza perché in questa stagione cervi e altri ungulati si cibano di alimenti che contengono elementi che provocano l'effetto dell'ubriacatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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