I ciclisti devono rispettare le regole del codice della strada, mantenere una posizione stabile sulla corsia e usare le rotelle di segnalazione per indicare le svolte. È vietato circolare contromano o in gruppo troppo numeroso, e devono mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli. La Federazione dei ciclisti raccomanda di usare luci e segnalatori per migliorare la visibilità, specialmente di sera o in condizioni di scarsa illuminazione.

I ciclisti vengono considerati da molti automobilisti e motociclisti un fastidio, un ostacolo da sorpassare prima possibile perché rallentano la marcia e la rendono pericolosa. In caso di incidente, però, ad avere la peggio è sempre chi pedala e, purtroppo, a volte il ciclista subisce danni gravissimi o, addirittura, muore. Che i ciclisti siano, dopo i pedoni, gli utenti più deboli e vulnerabili della strada è un fatto incontrovertibile. Ma è anche vero che non tutti i ciclisti guidano seguendo alla lettera il Codice della strada. E non ci riferiamo solo all'abitudine di circolare affiancati in gruppo nei fine settimana, sulle provinciali e sulle altre extraurbane: ci sono tante piccole cose che i ciclisti, quotidianamente, non fanno o fanno male mettendo a rischio la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come dovrebbero guidare i ciclisti, secondo la Federazione dei ciclisti

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Nuove regole per i ciclisti - Unomattina 03/02/2026

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