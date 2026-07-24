Un’indagine rivela che l’86% dei lavoratori e delle lavoratrici pensa che chiedere congedi per motivi familiari sia mal visto dal datore di lavoro. Lo studio di Aledis evidenzia anche richieste di asili gratuiti e maggiore flessibilità lavorativa, che vengono avanzate al governo e alle imprese. La difficoltà di conciliare figli e lavoro si manifesta con questa percezione diffusa di ostilità nel richiedere permessi legati alla famiglia.

L’INDAGINE. Asili gratuiti e flessibilità le altre richieste a governo e imprese emerse nello studio di Aledis. Un dato spicca su tutti: in azienda l’86% della lavoratrici e lavoratori è convinta (o consapevole) che chiedere il congedo per maternità, paternità o necessità dei figli, sia mal visto dal datore di lavoro. Il risultato emerge dal primo «osservatorio sulla natalità» promosso da Aledis, neonata associazione con sede a Romano di Lombardia, impegnata nel superamento delle dinamiche che ostacolano la crescita femminile nei luoghi di lavoro. «Crediamo fortemente che il merito vada promosso con equità e trasparenza - spiega la presidente di Aledis, Angelica Agosta - per questo abbiamo scelto di partire dall’indagine sulla natalità, perché l’assenza di parità di genere incide sulla scelta di fare figli». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Com’è difficile conciliare figli e lavoro: congedi «tabù» per l’86% dei genitori

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Fare figli sempre più tardi

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Il dato è interessante, ma può essere fuorviante... In Italia pochi studenti lavorano mentre studiano non perché siano meno volenterosi, ma per una combinazione di fattori: • Università spesso molto teoriche e con esami impegnativi, difficili da conciliare con un x.com

Com’è difficile conciliare figli e lavoro: congedi tabù per l’86% dei genitoriL’INDAGINE. Asili gratuiti e flessibilità le altre richieste a governo e imprese emerse nello studio di Aledis. ecodibergamo.it