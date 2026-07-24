Com’è difficile conciliare figli e lavoro | congedi tabù per l’86% dei genitori
Un’indagine rivela che l’86% dei lavoratori e delle lavoratrici pensa che chiedere congedi per motivi familiari sia mal visto dal datore di lavoro. Lo studio di Aledis evidenzia anche richieste di asili gratuiti e maggiore flessibilità lavorativa, che vengono avanzate al governo e alle imprese. La difficoltà di conciliare figli e lavoro si manifesta con questa percezione diffusa di ostilità nel richiedere permessi legati alla famiglia.
L’INDAGINE. Asili gratuiti e flessibilità le altre richieste a governo e imprese emerse nello studio di Aledis. Un dato spicca su tutti: in azienda l’86% della lavoratrici e lavoratori è convinta (o consapevole) che chiedere il congedo per maternità, paternità o necessità dei figli, sia mal visto dal datore di lavoro. Il risultato emerge dal primo «osservatorio sulla natalità» promosso da Aledis, neonata associazione con sede a Romano di Lombardia, impegnata nel superamento delle dinamiche che ostacolano la crescita femminile nei luoghi di lavoro. «Crediamo fortemente che il merito vada promosso con equità e trasparenza - spiega la presidente di Aledis, Angelica Agosta - per questo abbiamo scelto di partire dall’indagine sulla natalità, perché l’assenza di parità di genere incide sulla scelta di fare figli». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Fare figli sempre più tardi
Notizie e thread social correlati
Finn Balor: “Conciliare il nostro lavoro e vita familiare è difficile, a volte ti chiedi perché lo stai facendo”.Finn Balor ha condiviso le sfide di conciliare la carriera nel wrestling con la vita familiare, sottolineando come spesso si trovi a riflettere sul...
Censis: meno figli. Uso dei social, lavoro e difficoltà di essere genitoriSecondo una ricerca del Censis, quasi otto genitori su dieci ritengono che il loro ruolo sia oggi più complesso rispetto al passato.
Argomenti più discussi: Com’è difficile conciliare figli e lavoro: congedi tabù per l’86% dei genitori; Conciliazione famiglia e lavoro, donne ancora le più penalizzate; A Milano le donne si dimettono dopo la maternità più che nel resto d'Italia; Contratti e rappresentanza: la trattativa slitta a fine mese, si lavora per conciliare le agende dei 14 presidenti. Primi due giorni di confronto il 29 e 30 luglio, poi si vedrà come proseguire.
Il dato è interessante, ma può essere fuorviante... In Italia pochi studenti lavorano mentre studiano non perché siano meno volenterosi, ma per una combinazione di fattori: • Università spesso molto teoriche e con esami impegnativi, difficili da conciliare con un x.com
In questo passaggio dell’intervista, Filippo Conca racconta quanto sia stato difficile conciliare lo studio con una vita interamente scandita da allenamenti, trasferte, gare e recupero. Quando si insegue il sogno del ciclismo professionistico, il tempo sembra non facebook
Com’è difficile conciliare figli e lavoro: congedi tabù per l’86% dei genitoriL’INDAGINE. Asili gratuiti e flessibilità le altre richieste a governo e imprese emerse nello studio di Aledis. ecodibergamo.it