Censis | meno figli Uso dei social lavoro e difficoltà di essere genitori

Secondo una ricerca del Censis, quasi otto genitori su dieci ritengono che il loro ruolo sia oggi più complesso rispetto al passato. Tra le sfide evidenziate ci sono le difficoltà legate all’uso delle nuove tecnologie e dei social media, che si aggiungono alle problematiche legate al lavoro e alla crescita dei figli. Lo studio evidenzia come queste variabili influiscano sulla percezione delle responsabilità genitoriali.

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Quasi 8 genitori su 10 pensano che il loro ruolo oggi sia più difficile rispetto al passato. Lo rivela una ricerca del Censis, secondo cui a complicare il tutto ci sono anche le nuove tecnologie e l’uso dei social. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Censis: meno figli. Uso dei social, lavoro e difficoltà di essere genitori Censis: meno figli. Uso dei social, lavoro e difficoltà di essere genitori Notizie correlate ChatGPT per i compiti e uso dei social: il sondaggio Novakid rivela che l’80% dei genitori chiede limiti rigorosiUn sondaggio Novakid mostra che i genitori italiani chiedono regole rigorose per smartphone, social e intelligenza artificiale a scuola L'articolo . Famiglia Italia, Censis: meno figli e matrimoni, cresce l’età delle madri e le famiglie single(Adnkronos) – La famiglia italiana cambia volto in modo profondo: in trent’anni crollano coppie con figli e matrimoni, mentre esplode il fenomeno... Una raccolta di contenuti Si parla di: Famiglia Italia, Censis: meno figli e matrimoni, cresce l’età delle madri e le famiglie single. Censis, il 46,4% dei genitori autorizza l’uso dello smartphone al figlio entro i 10 anniÈ quanto emerge dal Rapporto Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana realizzato dal Censis e presentato oggi a Roma. msn.com Censis: il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone ai figli prima dei 10 anniLo rivela l'ultimo rapporto Censis presentato oggi a Roma. Il 67,3% dei genitori ottimista sul futuro dei propri figli, ma per 8 su 10 oggi è più difficile essere genitore ... rainews.it