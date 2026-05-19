Finn Balor ha condiviso le sfide di conciliare la carriera nel wrestling con la vita familiare, sottolineando come spesso si trovi a riflettere sul motivo per cui continui a portare avanti questa strada. Ha spiegato di provare emozioni contrastanti nel vivere lontano dalla famiglia, mentre si dedica al suo lavoro sul ring. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà personali legate alla distanza e alla gestione del doppio impegno tra professione e affetti.

Finn Balor ha parlato della difficoltà di stare lontano dalla sua famiglia mentre vive il suo sogno nel wrestling professionistico, così come delle emozioni contrastanti che prova nel farlo a distanza da loro. Balor ha parlato nel podcast “What’s Your Story?” di Stephanie McMahon di come fosse determinato a fare tutto il possibile per avere successo nel settore, ma di come ora sia diventato difficile conciliare la vita familiare con la carriera. “All’inizio della mia carriera, quando insegui il tuo sogno, cerchi di avere successo e di guadagnare per mantenerti, sacrificavo il tempo con la mia famiglia per seguire il mio sogno e raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Finn Balor: “Conciliare il nostro lavoro e vita familiare è difficile, a volte ti chiedi perché lo stai facendo”.

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Finn balor interferes in Dominik Mysterio versus Penta match | WWE RAW

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