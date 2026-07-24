In Cisgiordania, sei persone sono morte in un raid condotto da coloni israeliani nella cittadina di Tell, vicino a Nablus. L’attacco ha causato il caos nel centro abitato, che conta circa 400.000 abitanti e rappresenta un importante polo economico palestinese. Nello stesso periodo, si sono verificati scontri e un raid in un ospedale della zona, contribuendo a intensificare le tensioni nella regione.

Si accende sempre di più la conflittualità in Cisgiordania, dove a seguito di un assalto di coloni israeliani alla cittadina palestinese di Tell, situata nei pressi dell’importante centro di Nablus, principale polo economico dell’Autorità Nazionale Palestinese e centro con quasi 400mila abitanti. I coloni dell’insediamento di Havat Gilad hanno messo in campo una sparatoria contro i civili palestinesi, che hanno risposto. Il risultato: due morti israeliani e quattro palestinesi in una nuova escalation di violenza. La ricostruzione del Times of Israel: l’assalto avviato dai coloni. Il Times of Israel nota, in una chiara ricostruzione degli... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Coloni all’attacco e raid in ospedale a Nablus, Cisgiordania nel caos: 6 morti

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