Cinque palestinesi sono morti e tre sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco nel villaggio vicino a Nablus. L'incidente è avvenuto tra residenti locali e coloni israeliani, supportati dalle forze di sicurezza israeliane. Le violenze si sono verificati durante un conflitto che ha coinvolto anche le Forze di Difesa israeliane. Non sono stati segnalati altri dettagli sugli eventi o sui responsabili.

Nuove violenze e morti in Cisgiordania. dopo uno scontro a fuoco tra coloni israeliani, sostenuti dalle Forze di Difesa, e la popolazione palestinese. Secondo la versione fornita da fonti militari a Haaretz, un uomo si è avvicinato al capo della sicurezza dell’insediamento israeliano illegale di Havat Gilad, vicino a Nablus, e gli ha sfilato l’arma aprendo il fuoco contro un gruppo di israeliani che si trovavano nel vicino villaggio palestinese di Tell. Dopo l’intervento delle Forze di Difesa israeliane, si contano un morto e 3 feriti tra gli israeliani e 4 vittime tra i palestinesi di Tell. Opposta la versione dei funzionari palestinesi che, invece, sostengono che tutto sia iniziato con un attacco armato da parte dei settlers, supportati dalle Idf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palestinesi si scontrano con coloni israeliani e Idf in un villaggio vicino a Nablus: 5 morti e 3 feriti

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Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Lira di Tel Aviv

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