Nel 2025 in Cisgiordania, le violenze dei coloni sono aumentate del 133%, con numerosi incidenti di violenza e morti. Sono stati segnalati casi di violenze sessuali usate per espellere comunità pastorali. Nella regione, gruppi armati di Gaza sono responsabili di esecuzioni pubbliche. I dati indicano un incremento delle aggressioni e delle operazioni violente legate a questi gruppi.

Come vengono usate le violenze sessuali per espellere le comunità pastorali?. Quali gruppi armati di Gaza sono responsabili delle esecuzioni pubbliche?. Chi accompagna i coloni durante le spedizioni punitive in Cisgiordania?. Perché le comunità palestinesi stanno abbandonando le proprie terre?.? In Breve Feriti in Cisgiordania passati da 362 nel 2024 a 832 nel 2025.. 59 comunità pastorali palestinesi sfollate tra ottobre 2023 e marzo 2026.. Gaza registra 249 casi di violenza grave con 108 decessi tra 2024 e 2026.. Esecuzioni pubbliche documentate a Gaza City presso l'ospedale Al-Shifa nel settembre 2025.. Almeno 7 palestinesi uccisi da coloni nel 2025: il rapporto ONU denuncia l’impennata della violenza in Cisgiordania e Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisgiordania: impennata violenza dei coloni, morti +133% nel 2025

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West Bank Violence: Jewish Settlers Attack Palestinian Villages

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