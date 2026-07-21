Giovedì 23 luglio si terrà una nuova vendita pubblica del complesso immobiliare noto come Fabbrichina, dopo un’asta precedente senza offerte. La proprietà torna in vendita per l’ennesima volta, mantenendo invariato il tentativo di cessione. La vendita si svolge davanti al mercato, che sarà chiamato a valutare nuovamente il valore del complesso. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle condizioni di vendita rispetto alle precedenti occasioni.

Giovedì 23 luglio la Fabbrichina torna davanti al mercato. Per il compendio immobiliare è l’ennesimo tentativo di vendita dopo l’asta conclusa senza offerte, ma il copione, almeno sul fronte economico, non cambia. La base resta fissata a 1 milione e 31mila euro, la stessa cifra che finora non è riuscita a convincere investitori e operatori del mattone a muovere il primo passo. Eppure i numeri continuano ad alimentare interrogativi. L’area racchiude una capacità edificatoria che sfiora i 9.500 metri quadrati e, facendo i conti, il valore scende sotto i 110 euro per metro quadrato edificabile. Una quotazione che, considerando la vicinanza al cuore della città, richiama inevitabilmente l’attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: ‘nodo’ Fabbrichina. Giovedì nuova occasione per vendere il complesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vendere e ancora vendere, sul mercato c'è mezzo Napoli: AdL e il tesoretto da 150 mlnIl presidente di una squadra di calcio ha dichiarato la volontà di vendere più giocatori, con un obiettivo di ricavare circa 150 milioni di euro.

Nuova Lancia Ypsilon: il restyling cambia tutto per vendere di piùLa nuova Lancia Ypsilon, prevista per il 2028, ha subito un restyling completo volto a migliorare le vendite.