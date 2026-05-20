Senza maggioranza e senza diretta streaming | non passa il bilancio al Comune di Solofra

Nel Consiglio comunale di Solofra, il bilancio non è stato approvato a causa dell’assenza di una maggioranza e della mancanza di una diretta streaming dell’evento. La seduta si è conclusa senza il via libera ai documenti di bilancio, rendendo impossibile la ratifica del provvedimento. La mancanza di trasmissione in tempo reale ha impedito ai cittadini di seguire i lavori in modo diretto, contribuendo alla conclusione negativa del voto.

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Tempo di lettura: 2 minuti ‘Errare e’ umano, perseverare e’ diabolico’ e questo e proprio il caso di specie. Manca l’ approvazione del bilancio al Comune d Solofra, per la seconda volta e si ritorna nelle mani del Prefetto di Avellino con la fatidica scadenza dei 20 giorni. Insomma si ritorna punto e a capo nel comune irpino. La seconda seduta del Consiglio Comunale non ha visto variazioni rispetto alla prima. La minoranza c’era ieri e la minoranza si e’ presentato oggi presso Palazzo Orsini. Stavolta con una differenza: l’abbassamento della soglia del numero legale per l’effettiva discussione. Gli otto presenti potevano bastare e avanzare e quindi il Consiglio si e’ tenuto, presieduto da Michele Vignola, in qualita’ di consigliere piu’ anziano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Senza maggioranza e senza diretta streaming: non passa il bilancio al Comune di Solofra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Solofra, una tensione senza fine: la maggioranza diserta il Consiglio ComunaleTempo di lettura: 4 minutiUn’ora di tolleranza, quella che serve ad aspettare che qualcosa possa cambiare, poi la vice segretaria Comunale, Maria... Cerreto Sannita, Ciaburri: “Bilancio senza coraggio, la maggioranza salva se stessa”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gianmariamichele Ciaburri Responsabile Fratelli d’Italia Area del...