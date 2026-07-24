Colico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo | sulla Statale 36 scattano le modifiche alla circolazione

Notizia in breve

A seguito di un incidente mortale avvenuto nel cantiere della galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, sono state apportate modifiche alla circolazione. La Procura della Repubblica di Lecco ha emesso un provvedimento in relazione all’accaduto. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha coinvolto un lavoratore nel cantiere situato a Colico. Le autorità hanno deciso di intervenire modificando temporaneamente il flusso del traffico nella zona.