Colico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo | sulla Statale 36 scattano le modifiche alla circolazione

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A seguito di un incidente mortale avvenuto nel cantiere della galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, sono state apportate modifiche alla circolazione. La Procura della Repubblica di Lecco ha emesso un provvedimento in relazione all’accaduto. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha coinvolto un lavoratore nel cantiere situato a Colico. Le autorità hanno deciso di intervenire modificando temporaneamente il flusso del traffico nella zona.

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A seguito del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco in relazione all’incidente sul lavoro mortale verificatosi nei giorni scorsi nel cantiere della galleria Monte Piazzo  (vittima un operaio di 27 anni) e a conclusione al Comitato Operativo per la Viabilità (COV) riunitosi nel pomeriggio presso la Prefettura di Lecco, ANAS attuerà le modifiche alla circolazione necessarie a consentire lo svolgimento degli accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. Le attività saranno articolate nelle seguenti fasi: La configurazione temporanea della viabilità resterà in vigore fino al completamento delle attività richieste dall’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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