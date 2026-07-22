Colico tragico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo | morto operaio 27enne
Nella notte tra martedì e mercoledì, si è verificato un incidente nel cantiere della galleria Monte Piazzo sulla Statale 36, nel Comune di Colico. Un operaio di 27 anni è rimasto ferito ed è deceduto poco dopo. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Lecco, 22 luglio 2026 – Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì, nella galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, nel territorio comunale di Colico, nel Lecchese: un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Infortunio fatale. L’incidente è avvenuto questa notte durante le lavorazioni di completamento della canna nord. Da una prima ricostruzione dei fatti, il giovane lavoratore è stato stato travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento, mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. I soccorsi. I colleghi presenti sul posto hanno dato immediatamente l’allarme facendo partire la richiesta di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incidente mortale sul lavoro nel cantiere della Centrale del Latte: muore operaio di 45 anni
Notizie e thread social correlati
Tragico incidente sul lavoro a Torino in via Filadelfia: morto un operaio 45enne travolto dal materialeUn incidente mortale si è verificato oggi a Torino, in via Filadelfia 220, poco dopo le 13.
Tragico incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino: morto operaio 47enne, fatale la cadutaUn grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’interno dello stabilimento di una centrale del latte a Torino, provocando la morte di un...
Temi più discussi: Tragico incidente sul lavoro lungo la Statale 36: morto giovane operaio; TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO NELLA GALLERIA MONTE PIAZZO: DECEDUTO UN OPERAIO; Incidente sul lavoro nella Monte Piazzo, morto operaio di 27 anni.
Colico, tragico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo: morto operaio 27enneL’infortunio è avvenuto nella notte, sulla Statale 36, durante il completamento della canna nord. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare ... ilgiorno.it
Lecco, incidente sul lavoro nella galleria Monte Piazzo: muore un operaio di 27 anniIl giovane, dipendente di un’impresa subappaltatrice, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante i lavori notturni nella canna nord della galleria lungo la statale 36 ... varesenews.it