Colico tragico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo | morto operaio 27enne

Notizia in breve

Nella notte tra martedì e mercoledì, si è verificato un incidente nel cantiere della galleria Monte Piazzo sulla Statale 36, nel Comune di Colico. Un operaio di 27 anni è rimasto ferito ed è deceduto poco dopo. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.