Otto colf e badanti sono state scoperte come non registrate al fisco nel Grossetano. Le verifiche sono state condotte dal comando provinciale di Grosseto nell’ambito di controlli mirati. Le operatrici domestiche, tutte sconosciute alle autorità fiscali, lavoravano senza contratto né contribuzione. Le ispezioni hanno portato alla luce queste irregolarità, con sanzioni amministrative e obblighi di regolarizzazione in corso.

PORTO SANTO STEFANO – Il comando provinciale di Grosseto, nell’ambito delle iniziative volte a garantire l’equità fiscale, a partire dallo scorso mese di febbraio, ha avviato un sistematico piano di controlli finalizzato all’individuazione di evasori totali, operanti nella categoria economica dei collaboratori domestici (cosiddette colf e badanti ), attivi nei Comuni della Provincia. Nel corso di tali attività, i finanzieri della tenenza di Porto Santo Stefano, grazie all’incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al Corpo e sulla scorta di elementi acquisiti dall’Inps (con il quale la Guardia di finanza ha... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Colf e badanti ma sconosciute al fisco: scoperti 8 casi nel Grossetano

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